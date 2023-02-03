Экономика Украины превращается в «смрадную труху». Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он указал, что киевский режим при поддержке кураторов с Запада конфликтует с Россией «до победы».

«<...> а экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху. Об этом открыто говорят даже в тех странах, которые обещают украинскому режиму выздоровление и вечную европейскую любовь», — заявил он в Telegram.

Медведев привел данные о плохом состоянии экономики страны. По его словам, общие потери страны от столкновения с Россией достигли $830–850 млрд. Политик также предупредил Украину о том, что в будущем ее ждут окончательное крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица.

«Чем дольше руководители украинских нацистов будут клянчить и воровать у своих доноров помощь, тем ближе окончательный крах экономики. Ведь заплатить за курс лечения придется сполна. И цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны», — указал Медведев.

По его словам, Украину ждет печальная судьба колоний, которые «выбрасывали умирать на гниющую свалку истории».

«Садистское лечение экономики Украины будет проходить постепенно. Сначала — это ампутация промышленности и аграрного сектора. Затем паралич экономики в целом. Ну а после — органическая гибель остатков самой страны», — заявил зампред СБ РФ.

26 января американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что правительство в Киеве является одним из худших в мире из-за сильной коррумпированности, что очень печально для народа Украины. Он также добавил, что сельскохозяйственные наделы Украины намного плодороднее американских и являются житницей Европы.

Тогда же общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель в разговоре с «Известиями» назвал Украину «страной непуганой коррупции». Он отметил, что в последнее время финансовые преступления стали еще более процветающими в стране, в связи с чем в последнее время на Украине произошли серьезные кадровые перестановки.

Днем ранее публицист Мэттью Пэррис в статье на сайте британского журнала The Spectator заметил, что Украина после завершения боевых действий останется коррумпированной и бедной страной. Украина очень густонаселена, очень бедна и очень далека от модели современного, либерального, демократического западного государства, заявил Пэррис.

16 января лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей статье для «Известий» указал на то, что Вашингтон не хочет мира на Украине. Он отметил, что территория бывшего СССР и соцлагеря — законная добыча США и НАТО после холодной войны, отсюда Украина — территория влияния США.

Политик пояснил, что Запад и Россия по-разному восприняли окончание холодной войны. По его мнению, в то время как Запад считает себя победителем, Россия убеждена в том, что стремилась к демократическим реформам и налаживанию торговли с Западом. Политик также добавил, что выход из противостояния между Вашингтоном и Москвой вовсе не предполагал поглощения Западом Востока.