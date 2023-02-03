Североатлантическому альянсу стоит перейти от дозированных поставок оружия Киеву к «большому взрыву» — одновременной передаче большого количества военной техники. Об этом написал в колонке для журнала Foreign Affairs бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

«Вместо того чтобы предоставлять [ракеты] ATACMS в марте, [беспилотники] Reaper в июне и реактивные самолеты в сентябре, НАТО следует пойти на большой взрыв», — отметил Макфол в статье от 30 января.

Он подчеркнул, что сделать это нужно в годовщину начала спецоперации — 24 февраля, чтобы оказать соответствующий психологический эффект.

Посол России в Вашингтоне 1 февраля Анатолий Антонов заявил, что США не настроены на дипломатическое урегулирование украинского конфликта, речь идет о «поддержании контролируемого накала».

Со своей стороны генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в тот же день указал, что поставки оружия Киеву могут создать условия для «мирного урегулирования конфликта».

В конце января замглавы МИД России Сергей Рябков указал на то, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он отметил, что США рассматривают Украину в качестве полигона для испытаний своей боевой техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.