В МИД Турции усомнились в союзнических отношениях с закрывшими консульства странами

Тяжело называть союзниками и друзьями те страны, которые закрыли свои консульства в Стамбуле после появления информации о возможных терактах, при этом не поделившись информацией с правоохранительными органами Турции. Такую позицию высказал 3 февраля глава МИДа республики Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с аргентинским коллегой в Стамбуле.

«Они заявляют о террористической угрозе. Если есть такая угроза, если мы союзники, разве неправильно было бы поделиться разведданными с нами? Нам говорят, что у нас есть конкретная информация об угрозе. Откуда это, кто совершит, по этим деталям информации нет. Ни у МВД, ни у нашей разведки нет информации, которой бы поделились с нами наши партнеры. А что произойдет, если будет нападение? Вы думаете только о себе?» — отметил он.

По словам Чавушоглу, у случившейся акции с закрытием консульств существуют определенные задачи. Он также отметил, что подобное поведение не подобает ни дружеским, ни союзническим отношениям стран.

«Тем более перед выборами, когда стараются поставить нас в затруднительное положение. Наш народ прекрасно знает цели. Мы вчера передали все необходимое месседжи дипломатам», — отметил дипломат.

Впервые об опасности стать жертвой террористической атаки в центре турецкого Стамбула 30 января предупредило своих граждан посольство США. В число опасных мест, как отметили в посольстве, входят стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. Следом за этим в Стамбуле были закрыты генконсульства Нидерландов, Франции, Германии и Великобритании, обосновав это соображениями безопасности. Там отметили, что якобы намечающиеся террористические акты будут связаны с прошедшими в Европе несколькими акциями по сожжению Корана.

В свою очередь 1 февраля российское генконсульство в Стамбуле сообщало, что на фоне сообщений о якобы готовящемся теракте в центре города продолжает свою работу в штатном режиме.

2 февраля глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что ряд стран Запада развязал «психологическую войну» против Турции, начав закрывать свои диппредставительства. Как отметил турецкий министр, посольства закрываются под предлогом якобы возможной террористической угрозы и на фоне получения Турцией $46 млрд доходов от туристической отрасли. Однако доказательств того, что кто-то намерен совершить теракты, западные страны турецким спецслужбам не предоставляют.

В тот же день МИД Турции вызвал послов девяти стран на фоне закрытия по соображениям безопасности их генконсульств в Стамбуле.

По состоянию на 2 февраля временно закрыли свои консульства в Стамбуле Франция, Швейцария, ФРГ, Швеция, Нидерланды, США, Италия, Дания и Великобритания.

Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ноябре прошлого года. Тогда взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, которая популярна у туристов. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.