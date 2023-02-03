В Вене заявили о невозможности сохранить политический нейтралитет из-за Украины
Австрия сохраняет военный нейтралитет, но не является нейтральной в политическом отношении в ситуации с Украиной. Об этом заявила министр обороны республики Клаудиа Таннер в интервью порталу Euractive в пятницу, 3 февраля.
Она подчеркнула, что военный нейтралитет соблюдается в соответствии с конституцией и правовыми нормами.
При этом политического нейтралитета нет и Вена с самого начала поддерживала европейские санкции против России. «Так как смысл в том, чтобы проявить солидарность с Украиной», — указала Таннер.
В январе министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна не принимает участие в поставке на Украину наступательных вооружений, но и не блокирует поставки других государств, напоминает «Газета.Ru».
Вместе с этим в октябре 2022 года депутат от Австрийской партии свободы Хуберт Фукс назвал антироссийские санкции «смертельным ударом» по экономике как Австрии, так и в целом всего Евросоюза.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.