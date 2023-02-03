Медведев заявил о превращении экономики Украины в труху

Экономика Украины стремительно превращается в «смрадную труху», пока киевские власти при поддержке западных кураторов пытаются одолеть Россию. На это обратил внимание в пятницу, 3 февраля, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в комментарии в своем Telegram-канале.

При этом, как заметил он, об ухудшении экономики Украины уже открыто говорят даже те страны, которые обещают ей «выздоровление и вечную европейскую любовь».

Медведев отметил, что Украина потеряла территории, которые обеспечивали ей около 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП.

Также он указал на то, что у Украины больше нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше $12 трлн, включая 63% месторождений угля и 42% — металлов.

«На всех парах в пропасть летит сельское хозяйство. Во-первых, резкое падение урожая. Пшеница: 19,4 млн т в 2022 году против 32,5 млн в 2021 году. Кукуруза: 18,4 млн т — 35,1 млн. Во-вторых, сухопутные маршруты через Польшу и Румынию привели к росту транспортных расходов в 2–3 раза», — заявил Медведев.

При этом в конце 2022 года ВВП Украины сократился на 35–36%, а общие потери от столкновения с Россией достигли $830–850 млрд. В будущем Украину ждут крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица, предрек зампред СБ РФ.

«Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории», — спрогнозировал Медведев.

Ранее, 26 января, лидер запрещенной Киевом украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украины как государства не существует, а ее экономика уничтожена. По его словам, уровень производства в стране снизился на 70%, а безработица в стране достигла 35%.

23 января старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Эоин Дреа заявил, что Европейский союз ведет Украину к кризису суверенного долга. Он полагает, что Украине нужны не кредиты, а сделка. В частности, по мнению эксперта, необходимо предлагать Киеву реструктуризацию долга и перевести десятки миллиардов евро в безвозмездные гранты.

В начале января министерство экономики Украины сообщило, что ВВП страны упал по итогам трех кварталов 2022 года на 30,4% — это худший результат в истории государства.

В конце декабря 2022 года Нацбанк Украины сообщил, что доходы жителей страны упали, рынок недвижимости в стране обвалился, наблюдается отток денег со счетов.

В том же месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Украине €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».