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Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов с 7 февраля

Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Роспотребнадзор в 2022 году подал 635 исков в суд для блокировки сайтов, которые предлагали насвай, сосательный табак, пищевые никотинсодержащие товары, а также продукцию, предназначенную для жевания и нюханья, сообщили «Известиям» в ведомстве.

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Почему представители бизнеса в целом готовы поддержать инициативу

Отмечается, что за 2022 год 49 онлайн-площадок, которые продают такие товары, сами прекратили деятельность.

На Wildberries полностью запрещена реализация никотиносодержащих сигарет и вейпов, вне зависимости от возраста покупателей, сказали в компании. Но некоторые недобросовестные продавцы пытаются обманом реализовать подобную продукцию, нарушая правила онлайн-платформы. Например, вводят другие наименования и недостоверное описание продукции.

«Мы оперативно пресекаем подобные попытки продаж и приостанавливаем сотрудничество с продавцами-нарушителями. C начала года уже заблокировали несколько десятков тысяч таких предложений и продолжаем работу в этом направлении», — подчеркнули в Wildberries.

Онлайн-маркетплейс Ozon уже запретил любые вейпы и «электронки», сказали в компании. Так, ограничена продажа табачных изделий и любых товаров, которые содержат никотин или жидкость для электронных сигарет, в том числе безникотиновую. Также запрещена продажа устройств для курения несовершеннолетним: для доступа к карточке пользователь должен подтвердить свой возраст.

«Мы внимательно следим за ассортиментом и не допускаем на площадку запрещенные товары. Для контроля за этим на Ozon реализована многоступенчатая система: она состоит из автоматической и ручной модерации на соответствие правилам, а также постмодерации — на основе машинных систем поиска и обучаемых моделей», — заметил представитель площадки.

На «Яндекс.Маркете» тоже нельзя купить электронные сигареты и другую продукцию с никотином, это предусмотрено правилами маркетплейса для продавцов.

Ранее, 18 января, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов в России. Он пояснил, что такие меры вызваны тем, что всё больше детей и подростков школьного возраста подвержены употреблению вейпов.

В Роспотребнадзоре положительно оценили инициативу о запрете продажи вейпов на законодательном уровне. В ведомстве подчеркнули, что поддерживают любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения.

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