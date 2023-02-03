Опубликованы кадры с места убийства отцом двух сыновей в Уфе
Следователи 3 феврали опубликовали кадры из квартиры в Уфе, где отец убил двух сыновей, а затем покончил с собой.
По данным следственного управления Следственного комитета (СК) по Башкорстану, мужчина убил сыновей 13 и семи лет. При этом супруга вместе с 10-летней дочерью успели покинуть квартиру и спастись.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более малолетних лиц»).
По словам соседей, семья была благополучной. Отец провожал сыновей и дочь в школу, а также встречал после уроков, пишет «Газета.Ru».