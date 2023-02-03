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Байден оговорился о женщинах в его администрации

Байден заявил, что более половины женщин в его администрации являются женщинами
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Фото: REUTERS
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Президент США Джо Байден 2 февраля допустил оговорку во время выступления по случаю 30-й годовщины закона о семейном и медицинском отпуске.

«Более половины женщин в моем кабинете, более половины членов моего кабинета, более половины женщин в моей администрации — женщины», — приводит его слова телеканал Fox News.

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Вместе с ним перед журналистами выступал бывший президент США Билл Клинтон. Он в свою очередь пошутил над забывчивостью Байдена.

Ранее, 27 января, Байден во время выступления в штате Вирджиния пошутил над тем, что его считают глупым из-за постоянных оговорок, но следом он тут же вновь оговорился и неправильно назвал имя члена палаты представителей США.

6 января американский президент оговорился во время выступления в Белом доме, назвав месяцем штурма Капитолия июль, хотя беспорядки случились в январе. Названия этих месяцев в английском языке звучат похоже.

За день до этого американский лидер в очередной раз назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом. Аналогичную оплошность он совершил в октябре прошлого года, поздравляя Харрис с днем рождения.

До этого, 4 января, Байден сравнил мир с заплаткой на джинсах, чем вызвал недоумение у своих граждан. Пользователи Twitter не смогли понять суть этой метафоры.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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