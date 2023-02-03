The Guardian узнала о планах политиков умерить ожидания Украины о членстве в ЕС

Европейские политики постараются умерить ожидания Украины в отношении ускоренного присоединения к Евросоюзу. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила газета The Guardian.

По данным издания, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель попытаются смягчить ожидания Киева во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита ЕС – Украина.

При этом европейские политики хотят донести свою позицию таким образом, чтобы не ослабить моральный дух украинской стороны. Газета приводит слова высокопоставленного дипломата, который говорит, что каждая страна — кандидат в ЕС должна пройти долгий путь и Украина — не исключение.



В проекте коммюнике саммита говорится, что ЕС подтвердил приверженность дальнейшей европейской интеграции Украины и следующие шаги возможны, когда все указанные в заключении комиссии условия будут выполнены.

В конце января газета Politico написала, что Киев надеется вступить в ЕС в течение двух лет, но в союзе в этот план не верят.

При этом член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» заявил, что действия Киева ведут к тому, что Украина окончательно потеряет себя и принимать в ЕС будет некого.

В декабре сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз.