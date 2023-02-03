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В СФ указали на незаконность создания центра по сбору доказательств для суда над РФ

Сенатор Ковитиди: создание центра по сбору доказательств для суда над РФ не будет соответствовать нормам международного права
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Создание центра по сбору доказательств для суда над Россией не будет соответствовать нормам международного права. Об этом 3 февраля «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

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Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать в Гааге координационный центр по сбору доказательств для суда над Россией из-за конфликта на Украине, пишет ТАСС.

По словам Ковитиди, информационная война против России, которую развернули США и их «европейские пособники», в полном разгаре. Вашингтон продолжает настраивать международное общественное мнение против Москвы, отметила она.

«Роль послушных исполнителей американских заказов доверена ЕС, НАТО, ОБСЕ. Создание любых центров или отделов под видом сбора доказательств против России не соответствует нормам национального права России, нормам международного права, а значит, незаконно», — сказала сенатор.

Ковитиди подчеркнула, что трибуналы создаются исключительно победителями для заключительного акта наказания виновного.

«Исходя из существующего международного прецедента, Нюрнбергского трибунала, Международный военный трибунал должен состояться в отношении США, его европейских пособников и политического вассала Вашингтона — Украины. Уверена, что США и его западные пособники, виновные в организации и осуществлении госпереворота и конфликта на Украине, должны сами ответить за совершенные преступления», — заключила она.

19 января Европарламент выступил за создание трибунала по якобы преступлениям России на Украине. За проголосовали 472 парламентария, 19 — против, 33 — воздержались. Кроме того, резолюция призывала использовать активы РФ для выплат Киеву.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями» заявил, что специальный трибунал, который может быть создан по якобы совершенным Россией военным преступлениям на Украине, не будет иметь юридической силы. По его словам, данная «инициатива группы стран» будет выглядеть «как элементарное самозванство, не имеющее под собой прочных основ».

9 января постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал нелепой идею создания так называемого международного трибунала. По его словам, такая инициатива даже не стоит того, чтоб тратить время на комментарии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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