В Киеве заявили о необходимости поставки от 350 до 450 западных танков

Киев нуждается на данном этапе в 350–450 западных танках. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в опубликованном в пятницу, 3 февраля, интервью испанской газете «20 minutos».

«Во-первых, мы нуждаемся в ракетах с дальностью 150–200 км. Мы уже ведем переговоры по ним. Затем нам нужно <...> от 350 до 450 танков», — сказал он.

Подоляк также отметил в разговоре с журналистом, что ядерного риска в настоящее время нет.

Он добавил, что конфликт завершится, когда российские войска уйдут с занятых территорий, в том числе из Крыма.

В конце января президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка M1 Abrams. В администрации американского лидера, однако, отметили, что на это могут уйти месяцы.

В этот же день правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

Вслед за решением Берлина о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что прибытие американских танков M1 Abrams на Украину только к августу — это слишком поздно. Кроме того, он упомянул о том, что Киеву боевые машины нужны в больших количествах, так как «пять, десять танков не решают вопроса на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».