Мишустин указал на первенство России в Европе по числу пользователей интернета

РФ занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета и шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного интернета. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума Digital Almaty.

Также Мишустин добавил, что свыше 100 млн граждан имеют личные кабинеты на портале «Госуслуги» — за последние пять лет подтвержденных аккаунтов стало почти в 1,5 раза больше.

«Мы понимаем, как развиваются такие процессы, поэтому в ЕАЭС часто выступаем инициаторами цифровизации, оказываем поддержку перспективным идеям по улучшению деловой среды. Ведь это будет полезно для всех нас», — отметил он.

Кроме того, по словам Мишустина, российские аналоги способны заменить 85% иностранного программного обеспечения.

Премьер подчеркнул, что усилия России по развитию цифровых технологий в госсекторе признаются международными экспертами, несмотря на предвзятое отношение Запада. Так, РФ вошла в первую десятку стран с наиболее высоким уровнем использования информационных технологий в государственном секторе в рейтинге Всемирного банка, пояснил он.

12 января директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал «Известиям», что россияне переходят на отечественные аналоги иностранных соцсетей — уже более 5 млн пользователей присоединились к российским сервисам.

Развитие российских социальных сетей, а также мессенджеров прописано в дорожной карте «Новое общесистемное программное обеспечение», которую правительство утвердило в декабре 2022 года.

Также в документе сказано, что индекс технологической независимости в области промышленного программного обеспечения (ПО) в России должен превысить 82% к 2030 году. В 2021-м он составлял лишь 48%, а по предварительной оценке за 2022-й — чуть более 50%.