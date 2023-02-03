Минобороны России расширило зону ответственности Южного военного округа

Зона ответственности Южного военного округа (ЮВО) расширена на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР, ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области, сообщило 3 февраля Минобороны России.

Регионы указаны в составе ЮВО на карте, которая представлена на сайте министерства.

«В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР», — объяснили ТАСС в военном ведомстве.



11 января начальник Генштаба Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции.

В Минобороны России сообщили, что кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе спецоперации задач, а также необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск в российской армии.

Новые регионы вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов 30 сентября 2022 года. Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по их интеграции, продлится до 1 января 2026 года.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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