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Минобороны России расширило зону ответственности Южного военного округа

Минобороны: зона ответственности ЮВО расширена на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Зона ответственности Южного военного округа (ЮВО) расширена на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР, ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области, сообщило 3 февраля Минобороны России.

Регионы указаны в составе ЮВО на карте, которая представлена на сайте министерства.

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«В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР», — объяснили ТАСС в военном ведомстве.

11 января начальник Генштаба Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции.

В Минобороны России сообщили, что кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе спецоперации задач, а также необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск в российской армии.

Новые регионы вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов 30 сентября 2022 года. Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по их интеграции, продлится до 1 января 2026 года.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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