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Рогов: в Энергодаре произошел теракт, подорван автомобиль

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В Энергодаре Запорожской области утром прогремел взрыв. Как выяснилось позднее, был взорван автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Взрыв в городе прогремел около 7:50 утра. После автомобиль загорелся.

По предварительным данным, погиб один человек. В сообщении МВД в Telegram-канале уточняется, что, предварительно, в результате погиб сотрудник территориального органа внутренних дел.

Описывая происходящее, Рогов добавил, что взрыв был такой силы, что в домах вылетели окна вплоть до девятого этажа. Также председатель движения назвал взрыв терактом.

На месте находятся сотрудники МЧС и представители силовых структур. Подробности ЧП выясняются. Известно, что возгорание на месте уже ликвидировано.

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