В Крыму выпал снег

В Крыму 3 февраля выпал снег. О погоде на полуострове рассказал корреспондент «Известий».

«Хотя за несколько часов выпала половина нормы суточных осадков, обильный снегопад не стал причиной транспортного коллапса. Трасса «Таврида» работает в штатном расписании», — рассказал он.

Основной удар стихии принял на себя Симферополь. В городе работает уборочная техника, ситуация находится под контролем, отметил корреспондент.

Ранее ГУ МЧС по Республике Крым сообщало о штормовом предупреждении и возможном выпадении снега на полуострове.

«3 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица. Усиление северо-западного ветра, 15–20 м/с», — говорилось в сообщении.

В МЧС отметили, что по состоянию на 9:00 обстановка на территории республики сохраняется стабильной. Чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, не было зафиксировано.

Ранее 31 января также сообщалось о штормовом предупреждении в Крыму из-за сильного снегопада в горах. В МЧС также предупреждали о возможных нарушениях в работе транспорта в связи с погодой.