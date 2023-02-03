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Аналитики перечислили популярные среди россиян образовательные курсы в 2022 году

Лидером в 2022 году в России стали курсы по программированию
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Аналитики финансового маркетплейса «Сравни» проанализировали результаты активности пользователей проекта «Образование» за год и выяснили, какие образовательные курсы пользовались популярностью у россиян. Результаты исследования опубликовал RT в пятницу, 3 февраля.

Лидером по популярности в течение 2022 года были курсы по программированию: их выбирали 41,6% пользователей. Отмечается, что чаще всего клиентов интересовали программы по веб-разработке, QA-тестированию и созданию мобильных приложений.

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Вторая категория — «Дизайн»: эти курсы выбирали 20,2% пользователей. Самые востребованные направления: графический дизайн, 3D-моделирование и веб-дизайн.

Третье место заняли программы по менеджменту, ими интересовались 7,2% клиентов, особенно курсами по Microsoft Excel и HR.

Кроме того, спросом пользовались курсы по аналитике, маркетингу, а также красоте и здоровью.

Чаще всего дополнительным образованием интересовались жители Москвы и Подмосковья, Красноярского края, Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Свердловской областей.

В конце декабря 2022 года аналитики компании My Path Group LLC рассказали «Известиям», что половина опрошенных студентов не решила свои задачи с помощью IT-курсов.

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