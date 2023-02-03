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Захарова прокомментировала жалобу Зеленского о замедлении санкционного темпа ЕС

Захарова: если бы не санкции 2014 года, Россия давно бы «угорела в удушье комфорта»
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что санкционный темп Европы замедлился, а РФ начала быстрее адаптироваться к рестрикциям. На эту тему она высказалась 3 февраля в своем Telegram-канале.

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2 февраля украинский лидер пожаловался на то, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а Европа, в свою очередь, замедлила скорость введения новых ограничений. В связи с этим Зеленский призвал в очередной раз усилить санкционное давление на Москву.

«Какой же он все-таки Зеленский. Если бы не санкции 2014-го и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег — навязанная Западом в 90-е «элита» не дала бы развиваться. А впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идет ко дну, с привязанной к ногами Украиной. В середине XX века Западную Европу от нее самой спас советский народ. Честно говоря, сейчас надо подумать дважды», — отметила она.

Последний девятый пакет санкций в отношении России Евросоюз ввел 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских рестрикций был введен в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Через какое-то время в ЕС заговорили и о возможности принятия следующего, десятого пакета санкций. Как отметил 23 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принятие нового десятого пакета санкций в отношении России стало бы «огромной ошибкой», так как предыдущие рестрикции завели Европу в тупик.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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