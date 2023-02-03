Спасатели отбуксировали потерявшее ход судно в Охотском море

Транспортное судно Amber Baltic, потерявшее ход в Охотском море, было доставлено в порт Петропавловска-Камчатского. Об этом 3 февраля сообщают «Известия».

Остановка произошла 29 января. У транспортного рефрижератора вышел из строя главный двигатель. На буксир его взяло ледокольно-спасательное судно «Справедливый» экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства.

Из-за плохой погоды судно было взято на буксир со второй попытки. Для этого была применена судовая лебедка.

В прошлом судно «Справедливый» провело три аварийно-спасательные работы в районах промысла. Оно сняло с мели рыболовное судно, произвело две размотки винторулевой группы и теперь доставило аварийное судно Amber Baltic в порт.

Ранее в этот день буксир «Нефтегаз-55» сел на мель в районе поселка Дунай Приморского края. Ведутся работы по вытягиванию судна.