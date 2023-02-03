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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе у торгового центра

МВД: задержан подозреваемый в стрельбе у торгового центра в Ростове-на-Дону
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подозреваемый в стрельбе около торгового центра в Ростове-на-Дону задержан. Об этом 3 февраля сообщили в главном управлении МВД России по региону.

Уточняется, что подозреваемого задержали полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» по горячим следам в одной из гостиниц города. Им оказался 50-летний житель города Азова Ростовской области, бывший сотрудник торгового центра, говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Накануне местные жители обратились в полицию с сообщением о стрельбе у ТЦ. Полицейские прибыли на место, но злоумышленник успел скрыться.

В результате стрельбы никто не пострадал.

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