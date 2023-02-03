В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе у торгового центра
Подозреваемый в стрельбе около торгового центра в Ростове-на-Дону задержан. Об этом 3 февраля сообщили в главном управлении МВД России по региону.
Уточняется, что подозреваемого задержали полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» по горячим следам в одной из гостиниц города. Им оказался 50-летний житель города Азова Ростовской области, бывший сотрудник торгового центра, говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Накануне местные жители обратились в полицию с сообщением о стрельбе у ТЦ. Полицейские прибыли на место, но злоумышленник успел скрыться.
В результате стрельбы никто не пострадал.