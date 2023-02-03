Один человек погиб и семь пострадали от отравления газом в Якутии
В селе Амга в Якутии 3 февраля произошло массовое отравление угарным газом.
По данным «Известий», один человек погиб, еще семеро были госпитализированы. Из них пятеро находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.
Экстренные службы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее, 31 января, в поселке городского типа Дружинино Свердловской области от отравления газом погибли пять человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.