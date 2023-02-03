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Человек погиб в результате взрыва автомобиля в Энергодаре

Рогов: в Энергодаре произошел теракт, подорван автомобиль
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Фото: Соцсети
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В результате взрыва автомобиля в Энергодаре Запорожской области погиб человек. Об этом 3 февраля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Ранее в этот день Рогов сообщил о громком взрыве. Он прогремел в пятом микрорайоне Энергодара около 7:50.

«Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек», — написал он в Telegram.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. По словам Рогова, взрывом повреждено остекление окон рядом стоящих домов вплоть до девятого этажа.

9 января Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили интенсивность обстрела Запорожской области. По его словам, за 24 часа противник открывал артиллерийский огонь 89 раз.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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