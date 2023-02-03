Военнослужащие Вооруженных сил Украины( ВСУ) открыли огонь по сослуживцам, которые приняли решение сдаться в плен в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил в пятницу, 3 февраля, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что украинские боевики вывесили белую ткань на своем опорном пункте, а на открытых радиочастотах старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 солдатам. Российские штурмовые подразделения после этого перестали вести огонь и начали подготавливаться к эвакуации сдавшихся в плен.

«Когда практически все было готово, по украинской позиции со стороны противника был нанесен артиллерийский удар и открыт плотный стрелковый огонь. По предварительной оценке, с большой долей вероятности, все погибли», — написал Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на личные источники.

Ранее в этот день стало известно, что украинские боевики, обученные инструкторами из Грузии и Франции, были взяты в плен бойцами российского 237-го гвардейского десантно-штурмового полка в районе Кременной (ЛНР).

Кроме того, пленный боевик Украины Вячеслав Симбирский 3 февраля признался в убийстве девяти гражданских в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). При этом украинское командование никак не отреагировало на сообщение об этом военном преступлении. Военнопленный уточнил, что он родился в Кривом Роге, служил по контракту, в плен сдался в середине октября в селе Водное под Угледаром в ДНР.

До этого, 21 декабря 2022 года, были обнародованы материалы Международного общественного трибунала по Украине, в которых говорится, что боевик группировки «Азов» Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько жителей Мариуполя. Бойцы принимали интерес гражданских к венной технике за шпионаж и устраняли их.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».