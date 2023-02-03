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Между Сахалином и Курилами возобновили авиасообщение после циклона

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Фото: РИА Новости/Андрей Зима
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Авиационное сообщение между Сахалином и островами Большой Курильской гряды восстановлено после циклона. Об этом 3 февраля сообщили в аэропорту Южно-Сахалинска.

«Самолеты до Южно-Курильска вылетели в 12:40 и в 14:00 (4:40 и 6:00 мск)», — рассказали там ТАСС.

Рейс из Южно-Сахалинска в Курильск запланирован на 18:35 (10:35 мск).

Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Курилами 2 февраля были отменены из-за неблагоприятных погодных условий на островах гряды. Синоптики прогнозировали ураган и сильную метель.

Ранее, 23 января, девять вылетов между Южно-Сахалинском и севером Сахалина, а также островом Итуруп были задержаны из-за непогоды.

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