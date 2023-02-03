Между Сахалином и Курилами возобновили авиасообщение после циклона
Авиационное сообщение между Сахалином и островами Большой Курильской гряды восстановлено после циклона. Об этом 3 февраля сообщили в аэропорту Южно-Сахалинска.
«Самолеты до Южно-Курильска вылетели в 12:40 и в 14:00 (4:40 и 6:00 мск)», — рассказали там ТАСС.
Рейс из Южно-Сахалинска в Курильск запланирован на 18:35 (10:35 мск).
Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Курилами 2 февраля были отменены из-за неблагоприятных погодных условий на островах гряды. Синоптики прогнозировали ураган и сильную метель.
Ранее, 23 января, девять вылетов между Южно-Сахалинском и севером Сахалина, а также островом Итуруп были задержаны из-за непогоды.