ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из РФ

Центральноафриканская республика (ЦАР) подала заявку в ООН на увеличение количества военных инструкторов из России. Об этом 3 февраля рассказал посол РФ в Банги Александр Бикантов.

Он уточнил, что сейчас в ЦАР находятся порядка 1,8 тыс. российских инструкторов.

«Правительство заинтересовано в увеличении их количества. Относительно недавно Банги в установленном порядке направил соответствующую заявку в Совет Безопасности ООН», — рассказал он «РИА Новости».

Бикантов указал на то, что вывод военных Франции не сказался на обстановке в ЦАР, ее контролирует местная армия при поддержке российских инструкторов.

Ранее, 23 октября, председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи рассказал, что обучение солдат республики российскими военными инструкторами идет на пользу стране. Он выразил желание, чтобы они остались в стране до устранения проблем с безопасностью.

20 января 2022 года представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российские военные советники присутствуют в ЦАР однако РФ не вмешивается во внутренние дела страны. Инструкторы находятся в республике с уведомления Совета Безопасности ООН.

В ЦАР продолжается политический кризис, начавшийся в конце 2013 года. Тогда начались столкновения между исламскими боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами.