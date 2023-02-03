Российской армии придется сменить тактику в случае появления на вооружении у Украины снарядов GLSDB. Об этом 2 февраля сообщило агентство Reuters.

GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) — гибрид ракеты, которая используется реактивными системами залпового огня (РСЗО), и управляемой авиабомбы с дальностью полета почти 161 км. Снаряды имеют GPS-наведение и способны маневрировать, чтобы поражать труднодоступные цели.

«Это заставит Россию перемещать свои запасы еще дальше от линии фронта, что сделает ее солдат более уязвимыми и значительно усложнит планы любого нового наступления», — говорится в публикации.

Reuters отмечает, что в случае поставок GLSDB на Украину в зоне досягаемости окажутся все пути снабжения в Донбассе и на севере Крыма. Эти ракеты несовместимы с пусковыми установками HIMARS, но США готовы поставить необходимое для запуска оборудование. Ожидается, что GLSDB будут доставлены весной 2023 года.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что 3 февраля США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут снаряды GLSDB.

Ранее, 12 января, издание Foreign Policy написало, что в Пентагоне выступили против отправки Киеву GLSDB. По информации издания, чиновники в канцелярии министра обороны и ВВС США обеспокоены тем, что GLSDB могут оказаться ненужными из-за высокого темпа боевых действий на Украине, так как на их сборку потребуются месяцы.

О том, что корпорация Boeing предложила поставить их Киеву, агентство Reuters сообщало 28 ноября. При этом, как отмечалось в публикации, для осуществления поставок Boeing выдвинула Пентагону ряд условий, таких как отказ от раскрытия цены, и др.

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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