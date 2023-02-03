Романкевич пообещал «настоящий сюрприз» в бою с Кавалари

Белорусский спортсмен Петр Романкевич заявил, что бразильского борца Сауло Кавалари ждет «настоящий сюрприз» в рамках их поединка на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Об ожиданиях от боя Романкевич рассказал «Известиям» в пятницу, 3 февраля.

«В этом бою провокаций, надеюсь, не будет, потому что Сауло знает, с кем он боксирует, и, я думаю, он знаком с моей техникой кикбоксинга. Поэтому шутки в сторону», ― отметил Романкевич.

Белорусский спортсмен также рассказал, что вместе со своей командой просмотрел много боев Кавалари и хорошо изучил технику бразильца.

«Он дрался много в России и промоушене Glory, поэтому он нам хорошо знаком. Сильные и слабые стороны мы раскрывать не будем. Мы подготовимся и сделаем для него настоящий сюрприз», ― добавил Романкевич.

Ранее,1 февраля, своими ожиданиями от боя Романкевича и Кавалари поделился кикбоксер Владислав Туйнов. Он рассказал, что ждет «мощной зарубы» и ему будет интересно понаблюдать, как оба спортсмена смогут адаптироваться к кикбоксерскому рингу, и вновь прочувствовать, что такое темп и динамика в кикбоксинге.

31 января президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев предрек Петру Романкевичу победу над Сауло Кавалари в бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». По его мнению, одним из решающих факторов может стать факт, что бой пройдет на родине Романкевича в Белоруссии.

Открытие сезона-2023 «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 17 февраля в Минске. В этот вечер пройдет четыре поединка, которые будут вестись по правилам кикбоксинга.

Одним из самых ожидаемых событий вечера станет бой Петра Романкевича и Сауло Кавалари. Также на ринге сразятся Гаджи «Автомат» Наврузов и Фернандо Родригес. Их состязание пройдет в статусе реванша, так как в августе 2022 года спортсмены уже встречались и бой завершился победой Родригеса.