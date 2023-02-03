Буксир сел на мель возле берега Приморского края

Буксир «Нефтегаз–55» сел на мель в районе поселка Дунай приморского края. Об этом 3 февраля рассказал источник в администрации ЗАТО Фокино.

«Да, судно сидит. Его снимают, там работают, просто там, видимо, сложная ситуация. Его так быстро вытянуть не получается, видимо, там делается всё для того, чтобы его не повредить», — сообщил он «РИА Новости».

В администрации отметили, что буксир не использовался для колки льда, как предположили в соцсетях местные жители.

«Нефтегаз–55» принадлежит приморскому филиалу Морспасслужбы.

Ранее, 7 января, стало известно, что следовавший из Астрахани в порт Амирабад в Иране сухогруз «Раша-1» сел на мель. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону отмечали, что судовой ход при этом не нарушен. Водотечность корпуса судна отсутствует, загрязнений акватории также нет.