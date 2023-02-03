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Дело возбудили после издевательств подростков над школьником в Красноярском крае

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Уголовное дело возбуждено после того, как несколько подростков избивали школьника на протяжении нескольких месяцев в городе Дудинка на севере Красноярского края. Более того, группа снимала это на видео и публиковала в Сети. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в региональном главке МВД России.

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В МВД рассказали, что в ходе работы обнаружили в интернете видеоматериалы, на которых несколько подростков избивали школьника.

Они установили, что потерпевшим оказался 13-летний ученик из города Дудинка. Инспекторы по делам несовершеннолетних в рамках проверки установили личности избивавших его людей. Ими оказались трое жителей Дудинки 13, 15 и 17 лет. Также в издевательствах участвовал 16-летний житель Норильска.

Участники конфликта признались, что снимали ролики в январе, феврале и августе 2022 года. Однако никому из взрослых об издевательствах пострадавший школьник не рассказывал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц (ст. 293 УК РФ). Помимо этого, родители подростков привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее, 30 января, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как подросток получил травмы во время прохождения квеста на северо-востоке Москвы. По данным следствия, несовершеннолетний вместе с друзьями проходил квест. В результате взаимодействия с ведущими 16-летний школьник получил различные травмы.

Позже пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали ушиб грудной клетки и другие травмы.

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