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Мэр Горловки сообщил об обстреле центрального рынка со стороны ВСУ

Мэр города Приходько: центральный рынок Горловки подвергся обстрелу со стороны ВСУ
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центральный рынок Горловки в Донецкой области. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил мэр города Иван Приходько.

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«Укронацисты ночью подвергли обстрелу центральный рынок Горловки. В районе рынка перебиты троллеи», ― отметил Приходько.

Горловский градоначальник добавил, что из-за попадания украинского снаряда был сильно поврежден дом на ул. Дзержинского, 10/2.

Ранее, 29 января, вооруженные формирования Украины 31 раз за сутки вели огонь по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Украинские боевики произвели девять выстрелов из РСЗО HIMARS на донецком направлении. Еще 18 обстрелов из артиллерии 155-мм было совершено на горловском направлении.

Также два обстрела 155-мм снарядами совершили в направлении Ясиноватой. В направлении Иловайска ВФУ дважды проводили обстрелы из РСЗО HIMARS.

Артиллерией ВФУ было выпущено 156 единиц различных боеприпасов, из-за чего были повреждены 11 домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

26 января мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что под обстрел ВСУ попала Мичуринская исправительная колония. По его словам, оказались повреждены остекление, проводка и машина одного из сотрудников. Однако в результате инцидента никто не пострадал.

В тот же день глава Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что боевики ВСУ целенаправленно обстреливают объекты инфраструктуры и подстанции в городе. Кулемзин рассказал о недавнем случае, когда бригада энергетиков, которая приехала восстанавливать энергоснабжение в районе, попала под обстрел украинских войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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