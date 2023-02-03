В Брянской области заявили об отражении удара ВСУ с помощью системы ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории Брянской области. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку. Об этом 3 февраля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее, 31 января, Богомаз заявил, что ВСУ дважды за день обстреляли территорию региона. По его словам, украинские боевики произвели минометный обстрел села Ломаковка и нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа.

19 января российская ПВО сбила украинскую ракету над Унечским районом Брянской области.

До этого, 2 января, стало известно, что беспилотник ВСУ повредил объект энергоснабжения в Брянской области. В результате один из поселков Климовского района оказался обесточен.

В ряде регионов России с 19 октября введен средний уровень реагирования: в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с проведением специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».