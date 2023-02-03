Пентагон заявил об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР над территорией США

Американские военные несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар КНР над северной частью США. Об этом 2 февраля сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

«Американское правительство обнаружило и отслеживает высотный наблюдательный зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью США», — сказал он.

Отмечается, что шар прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только его обнаружили. Пентагон выразил уверенность в том, что шар принадлежит Китаю.

Об инциденте доложили президенту США Джо Байдену.

При этом зонд, по данным Пентагона, не представляет угрозы гражданам и летит выше уровня, на котором пролегают трассы авиалайнеров. Военными было принято решение пока его не сбивать, поскольку есть риск нанести кому-нибудь вред или повредить какую-нибудь собственность.

Как подчеркнул Райдер, США связались с китайской стороной через посольство КНР в Вашингтоне и американское посольство в Пекине. Китаю дали понять, что Соединенные Штаты Америки сделают всё необходимое для защиты своих граждан и территории, добавил он.

В свою очередь Пекин пока не прокомментировал это заявление.

Ранее, 23 ноября, стало известно, что за несколько месяцев в ограниченном воздушном пространстве над Вашингтоном были обнаружены сотни беспилотников китайского производства. Речь идет о развлекательных дронах, однако в США беспокоятся из-за потенциальной шпионской угрозы.