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В ДНР оценили стратегическое значение трассы Часов Яр — Артемовск

Советник главы ДНР Кимаковский заявил о решающем шаге в освобождении Артемовска
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Для успешного освобождения Артемовска (украинское название — Бахмут) союзным войскам необходимо взять под свой контроль трассу из Часова Яра. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил «РИА Новости» советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Самая горячая точка СВО: что известно об Артемовске ДНР
Российские войска близки к полному освобождению города

«Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение», — пояснил он.

По словам чиновника, захват транспортной артерии станет решающим, хотя и не финальным шагом в операции под Артемовском. После этого формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогут осуществлять маневры для переброски резервов, а также будут вынуждены доставлять припасы исключительно по грунтовым дорогам вдоль лесополос.

Также собеседник агентства добавил, что значимым вкладом в продвижение к Артемовску стало освобождение Николаевки.

Накануне Кимаковский заявил, что ВСУ спешно стягивают свои резервы под Артемовск. Между тем, по данным разведки, в Киеве идет активное обсуждение: отводить войска из города или нет.

Кроме того, 2 февраля стало известно, что российская артиллерия взяла под контроль все подходы к Артемовску.

Днем ранее военный эксперт, экс-подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще могут предпринять попытки сбежать из Артемовска, однако все дороги, ведущие в город, обстреливаются российскими войсками.

Марочко подчеркнул, что для украинских военных попытка отступить может обернуться катастрофой. Он также добавил, что российской армии осталось около 10 км, чтобы полностью окружить Артемовск.

30 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском направлении в ДНР. По его словам, на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак ВС РФ.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне ужесточившихся обстрелов региона со стороны украинских военных.

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