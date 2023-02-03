В посольстве РФ высмеяли призыв генсека ОАГ создать трибунал против РФ

В посольстве России в США осудили призыв Генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро организовать международный трибунал, чтобы осудить действия России на Украине. Об этом диппредставительство написало в пятницу, 3 февраля.

«Такими комментариями международный чиновник явно пытается заручиться поддержкой своих вашингтонских хозяев в контексте внутреннего разбирательства в отношении его личности в ОАГ», ― отметили в посольстве в своем сообщении в Telegram-канале.

По мнению российской дипломатии в США, антироссийская риторика ОАГ дискредитирует организацию, поскольку она выдает «личные подходы за мнение всего многостороннего института».

В связи с этим в посольстве РФ в Вашингтоне порекомендовали Альмагро сфокусироваться на более актуальных для его организации вопросах вроде проблем с миграцией, борьбы с организованной преступностью и трафиком наркотиков.

19 января, Европарламент выступил за создание трибунала по якобы преступлениям России на Украине. За проголосовали 472 парламентария, 19 — против, 33 — воздержались. Кроме того, резолюция призывала использовать активы РФ для выплат Киеву.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Известиями» заявил, что специальный трибунал, который может быть создан по якобы совершенным Россией военным преступлениям на Украине, не будет иметь юридической силы. По его словам, данная «инициатива группы стран» будет выглядеть «как элементарное самозванство, не имеющее под собой прочных основ».

9 января постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал нелепой идею создания так называемого международного трибунала. По его словам, такая инициатива даже не стоит того, чтоб тратить время на комментарии.

В октябре девять стран — участниц Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине. Против критики Москвы выступили Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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