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Украинский пленный признался в убийстве гражданских

Украинский пленный Симбирский признался в убийстве девяти гражданских под Волновахой
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Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
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Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Симбирский 3 февраля признался в убийстве девяти гражданских в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

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По его словам, в начале марта прошлого года в селе Новопетряковка Волновахского района ДНР колонна ВСУ, в составе которой он находился, столкнулась с российской колонной, в бою украинские солдаты потерпели поражение и отступали.

«Две БМП оставались на прикрытии, я видел, как они стреляют по домам. Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по которой мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — два мужчины, я не знаю, почему они выбежали на дорогу», — приводит слова Симбирского «РИА Новости».

После отступления его подразделение рассредоточилось по селу, а взвод Симбирского занял дом в центре, где устроил наблюдательный пункт. С этой точки по приказу капитана ВСУ с позывным Мастиф Симбирский со своим подразделением начал разводить подкрепление из числа мобилизованных по селу.

Пленный рассказал, что ему было поручено занять дом в конце жилой полосы. По словам капитана ВСУ, там не должно было быть жильцов. Однако когда группа Симбирского подошла к дому, они обнаружили движение. После связи по рации с командиром было принято произвести два выстрела по дому с РПГ-7. В результате осмотра дома пленный украинский военнослужащий обнаружил на кухне семь тел. По одежде было видно, что это гражданские, уточнил он. По словам Симбирского, это были взрослые люди, три женщины и четыре мужчины, детей среди погибших не было.

В этом доме бойцы ВСУ пробыли двое суток, после чего вернулись в наблюдательный пункт. Украинское командование никак не отреагировало на сообщение об этом военном преступлении, сказал Симбирский.

Военнопленный уточнил, что он родился в Кривом Роге, служил по контракту, в плен сдался в середине октября в селе Водное под Угледаром в ДНР.

Ранее, 27 декабря, бойцы ВСУ расстреляли семью из восьми человек, в числе которых трое детей, в Макеевке. Самый младший из погибших — годовалый ребенок. Остальным детям было семь и девять лет.

24 декабря украинский военнопленный Вячеслав Андреев рассказал, что боевики группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) расстреливали мирных жителей Мариуполя из танка во время боев за город.

До этого, 21 декабря, были обнародованы материалы Международного общественного трибунала по Украине, в которых говорится, что боевик группировки «Азов» Иван Бочкарев с позывным Ведьмак расстрелял несколько жителей Мариуполя. Бойцы принимали интерес гражданских к венной технике за шпионаж и устраняли их.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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