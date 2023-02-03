Кириенко поручил следить за ценами в Херсонской и Запорожской областях

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поручил руководству Херсонской и Запорожской областей ввести постоянный контроль над ценами в регионах. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила администрация Херсонской области.

Отмечается, что на встрече также присутствовали представители Минпромторга России.

«Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения постоянного контроля над формированием цен на все категории товаров и поддержки местных предприятий», ― говорится в сообщении областной администрации в Telegram-канале.

Ранее, 27 января, военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области сменила свое название на областную администрацию. Ее руководителем стал врио главы области Владимир Сальдо.

Сальдо подчеркнул, что область начинает переходить на мирные рельсы и будет налаживать мирную жизнь.

В тот же день президент России Владимир Путин поручил утвердить программы развития новых регионов РФ. Как следует из поручения, правительство должно утвердить программы, предусмотрев достижение этими субъектами среднероссийских показателей уровня жизни и общероссийского уровня социально-экономического развития не позднее 2030 года.

Помимо этого, в Минпромторге сообщили, что новые регионы, вошедшие в состав России в сентябре 2022 года, перейдут на московское время. Отмечалось, что соответствующий проект федерального закона уже внесен в правительство России.

24 января Путин потребовал повысить уровень жизни в новых регионах страны. Он призвал правительство активнее работать в данном направлении. В декабре 2022 года глава государства заявил, что важно сделать всё необходимое для поддержки жителей новых регионов России. Он отметил, что интеграция новых территорий должна завершиться «чем быстрее, тем лучше».

Новые регионы вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов 30 сентября 2022 года. Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по их интеграции, продлится до 1 января 2026 года.