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Трамп признался в наличии планов по возвращению в Twitter

Трамп заявил, что планирует вернуться в Twitter, но пока не видит необходимости в этом
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах вернуться в Twitter. При этом он отметил, что не видит в этом необходимости. Соответствующее заявление Трамп сделал 2 февраля в беседе с журналистом Хью Хьюиттом.

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«Я могу вернуться в Twitter, когда захочу. У меня есть некоторые запланированные идеи. Но, знаете, в этом просто нет необходимости», — сказал бывший президент США.

Также, по мнению Трампа, если бы Twitter и Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) не заблокировали его аккаунты в 2021 году, то сейчас число подписчиков в каждой из этих соцсетей достигло бы 200–250 млн.

Более того, Трамп рассказал, что до блокировки аккаунта глава Meta Марк Цукерберг назвал его «номером один» в Facebook во время своего визита в Белый дом.

Новый глава Twitter предприниматель Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети 19 ноября. Такое решение он принял после результатов опроса о восстановлении аккаунта. Из 15 млн респондентов большинство (51,8%) высказалось за.

Однако сам Трамп 20 ноября заявил, что не собирается возвращаться в Twitter. Экс-президент США заверил, что его основной публичной онлайн-платформой останется запущенная им в феврале Truth Social.

Twitter заблокировала учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками республиканца. Свое решение руководство платформы обосновало «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». После блокировки аккаунта Трамп создал собственную соцсеть Truth Social, где практически за два года он набрал 4,5 млн подписчиков.

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