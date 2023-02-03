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Воздушную тревогу объявили в Запорожской области

Воздушную тревогу объявили на подконтрольной Киеву территории Запорожья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Воздушная тревога звучит на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации 3 февраля.

Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины
Целями атак стали объекты энергетики, которые обеспечивают работу транспорта и военной промышленности

Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена в 4:34 мск.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило о мощных взрывах в Купянске в Харьковской области. Отмечается, что в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях объявляли воздушную тревогу.

30 января серия взрывов прогремела в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск). Еще один взрыв произошел в области. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого, 27 января, на территории подконтрольного Киеву города Запорожье прозвучала серия взрывов. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, были попадания по складу с оружием и боеприпасами, расположенному на территории Запорожского ферросплавного завода.

В тот же день в Минобороны России подтвердили, что военные нанесли 26 января массированный ракетный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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