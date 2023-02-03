Киев уличили в репрессиях против получателей гумпомощи РФ в Снигиревке

Власти Украины проводят репрессии в отношении жителей подконтрольного Киеву Снигиревского района Херсонской области из-за получения гуманитарной помощи из РФ. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил «РИА Новости» глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов.

«Все, у кого были найдены хотя бы пакеты или какие-нибудь обертки <...> попали в разряд подозреваемых. Дошло до того, что их дома помечены специальными знаками, которые обозначают, что здесь проживают не лояльные Украине граждане», — рассказал он.

По словам Барбашова, около 70% населения Снигиревки получает гуманитарную помощь, которую привозят служащие ВС РФ.

Накануне глава Снигиревского района заявил о тотальной мобилизации украинскими властями местных жителей. Он подчеркнул, что люди боятся выходить на улицы и часто спрашивают у российских чиновников, когда те вернутся.

Ранее, 31 января, стало известно, что Киев возбудил уголовное дело против российской администрации Снигиревки за выдачу продуктов питания и социальных выплат местным жителям. Обвиняемых судят по статье 111-1 ч. 5 Уголовного кодекса Украины, о коллаборационистской деятельности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Снигиревский район ранее входил в состав Николаевской области Украины, затем — в состав Херсонской области, а после, по итогам референдума, перешел в состав РФ. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.

Специальная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВС Украины.

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