Финансист дала советы по выходу из кредитной зависимости

Для того чтобы распрощаться с долгами, необходимо наращивать заработок и грамотно распоряжаться своими средствами. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Она отметила, что закредитованность граждан РФ растет, однако не все отдают себе отчет в том, с какими рисками сопряжена такая зависимость. По мнению Коваленко, трезвый взгляд заемщика на свое финансовое положение является первым шагом к избавлению от тяжелых обязательств.

«С этой целью вводятся меры по формированию финансовой грамотности населения на уровне правительства <...> Рассматривается законопроект о самозапрете на кредиты и займы, что тоже станет механизмом понимания для заемщика проблем закредитованности», — поделилась специалист.

Коваленко рекомендовала не брать на себя избыточную кредитную нагрузку: в среднем объем регулярных выплат не должен превышать половину дохода за месяц. При возникновении проблем с погашением задолженности противопоказано брать новые займы, лучше рассмотреть другие варианты — например, рефинансировать или реструктуризировать кредит.

Наконец, самым надежным гарантом финансовой стабильности остается умение жить по средствам и планировать бюджет.

Днем ранее профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина призвала ответственно подходить к займам, особенно если речь идет о спонтанных предложениях. Так, она посоветовала не брать кредиты без срочной необходимости или при отсутствии ясных перспектив окупаемости подобных инвестиций.