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В России разработали решение для возвращения бывших военных к мирной жизни

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Команды пяти регионов подготовили дорожную карту, которая позволит «максимально быстро и безболезненно» вернуться к мирной жизни бывшим участникам СВО, сообщили «Известиям» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

Статус СВО: добровольцы станут ветеранами боевых действий
Воины подразделений, участвующие в спецоперации вместе с российской армией, получат все полагающиеся льготы

В частности, чтобы сократить сроки получения выплат и льгот предлагается внедрить закрытую систему документооборота. Это позволит ускорить обмен данными между ведомствами и воинскими частями.

Также предлагается закрепить личного социального куратора за каждым бывшим участником спецоперации. Кроме того, для оценки потребностей ветеранов боевых действий и их семей предлагается ввести социальный паспорт, который поможет эффективно определять индивидуальные нужды.

В зоне боевых действий в настоящий момент несколько категорий людей — кадровые военные, добровольцы, мобилизованные, напомнила «Известиям» советник генерального директора АСИ Ольга Линник. По ее словам, возвращаются в основном раненые и те, у кого кончился срок контракта.

«Есть те, кто после лечения будет в хорошей физической форме, и это позволит им снова вернуться в зону СВО и продолжить служить. Но есть и те, кто получил тяжелое ранение и статус инвалида», — пояснила она.

Как заявила «Известиям» глава Комитета семей воинов Отечества, член Совета по правам человека при президенте РФ Юлия Белехова, работу с ранеными надо начинать уже в госпитале. Для того чтобы уже там дать ему понимание завтрашнего дня, тогда у него будет надежда и стимул быстрее восстанавливаться.

Отмечается, что вернувшимся необходима программа социально-трудовой адаптации.

Для выявления основных потребностей участников боевых действий и их семей проводили интервью с ветеранами, их семьями и специалистами различных социальных учреждений.

«Мы планируем передать свои предложения на рассмотрение федеральных органов власти и надеемся, что они будут рекомендованы к внедрению в субъектах России», — подчеркнула Ольга Линник.

Для таких сложных ситуаций, как возвращение к мирной жизни после участия в военных действиях, решение должно быть комплексным, и оно заключается в переформатировании и «сшивании» уже существующих механизмов, а также в доработке практик, пояснила Ольга Линник. Многие составляющие решения уже применяются в регионах, но требуется их объединить, добавила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Комплекс полноценности: как участникам СВО помогут вернуться к мирной жизни

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