Береговая охрана Италии доставит на Лампедузу тела восьми погибших мигрантов

Тела восьми погибших мигрантов находятся на борту корабля береговой охраны Италии, который провел спасательную операцию в Средиземном море. Об этом 3 февраля сообщил телеканал RaiNews24.

Отмечается, что в районе Мальты была обнаружена лодка, терпевшая бедствие. В ней находилось более 40 нелегальных мигрантов из стран Северной Африки. По информации телеканала, на борт итальянского корабля были подняты тела восьмерых погибших, среди которых три женщины, в том числе одна беременная.

За несколько часов до этой операции корабли финансовой гвардии и береговой охраны спасли еще 75 мигрантов из Камеруна, Кот-д'Ивуара, Ганы, Гвинеи и Сенегала, которые на двух лодках пытались добраться к берегам Италии. В их числе оказались 14 женщин, одна из которых беременна, и несовершеннолетний.

Ранее, 14 декабря, в проливе Ла-Манш у берегов Великобритании затонула лодка, на борту которой находилось около 50 мигрантов. Четыре человека погибли. В спасательной операции были задействованы корабли военно-морского флота и вертолеты. По факту ЧП инициировали расследование.