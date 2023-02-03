Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Гватемалы

Землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано у тихоокеанского побережья Гватемалы в четверг, 2 февраля. Об этом сообщил Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы.

Отмечается, что толчки залегали на глубине порядка 17 км. Землетрясение произошло в 62 км от города Реталулеу, административного центра одноименного департамента, населением менее 100 тыс. человек.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее, 31 января, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 на Сахалине. По информации ученых, очаг толчков находился на глубине 4 км.

Землетрясение ощутили жители села Онор Смирныховского района в 22 км от эпицентра.

20 января землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Очаг толчков залегал на глубине 586 км. Землетрясение произошло в 24 км от города Эль Ойо с населением в 2 тыс. человек. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.