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Зеленский отказался наложить вето на закон о наказании военнослужащих

Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон об усилении ответственности военных
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Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался наложить вето на закон об усилении ответственности военнослужащих. Соответствующее заявление в ответ на петицию граждан было опубликовано в четверг, 2 февраля, на сайте главы государства.

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«Подписанный мной закон… направлен на улучшение состояния военной дисциплины и правопорядка во время несения военной службы, повышение боевой готовности», — объяснил Зеленский.

Он также добавил, что при рассмотрении инициативы учитывалось мнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и командиров воинских частей, которые допустили, что нововведение поможет избежать необоснованных потерь личного состава.

В настоящий момент украинский лидер поручил правительству проработать порядок реализации закона.

24 января Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность военных за невыполнение приказов, побег с поля боя или из воинской части.

В настоящее время на Украине идет новая волна мобилизации. Самые масштабные призывные мероприятия развернуты в Закарпатье в связи с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром.

30 января депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что на Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. Нарушителям грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

До этого, 18 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация.

Кроме того, 9 января в Сети появились кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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