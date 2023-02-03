Штурмовики Су-25 уничтожили технику и подразделения ВСУ в зоне СВО

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России выполнили авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Кадры в пятницу, 3 февраля, опубликовало российское Министерство обороны.

Отмечается, что летчики выпустили по целям авиационные ракеты. Атака проводилась на малой высоте.

Военнослужащие уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику украинских боевиков.

После выпуска ракет экипажи Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродромы вылета.

На аэродромах сотрудники инженерно-технического состава провели обслуживание и диагностику самолетов, подготовив их к следующим вылетам.

Ранее, 23 января, штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили военную технику и объекты ВСУ в ходе боевого вылета в зону СВО. Атака проводилась на малых высотах при помощи авиационных ракет.

19 января Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25 произвели боевой вылет в зону спецоперации при неблагоприятных погодных условиях. Пилоты поразили военные объекты и технику ВСУ при помощи неуправляемых ракет разного калибра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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