Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Мир
СМИ узнали о предложении США отдать России 20% Украины за мир
Наука
Судьбу МКС решат на закрытом совете конструкторов 6 февраля
Мир
Турецкий депутат допустил вступление Швеции в НАТО
Мир
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Общество
В России предложили снизить плату ЖКУ за вывоз мусора
Наука
Астронавты из США и Японии завершили выход в открытый космос
Экономика
Turkish Airlines снова начали принимать оплату по российским картам
Мир
В Турции анонсировали переговоры на техническом уровне с РФ и Сирией
Общество
В Минздраве концептуально поддержали идею маркировки сладких напитков по аналогии с сигаретами
Общество
Педагог посоветовала родителям не запрещать использование гаджетов
Мир
Турция объяснила свою позицию по вступлению Швеции в НАТО
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 февраля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно, небольшой местами умеренный снег и температура воздуха до двух градусов — такая погода ожидает столицу в пятницу, 3 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Почасовой механизм: как быстро должны расчищать Москву от снега
Почему сильные снегопады становятся проблемой для столицы и нужно ли это драматизировать

Жителей столицы предупреждают также о возможном налипании мокрого снега и гололедице. Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от 0 до +2 градусов днем, а ночью — от –4 до –2

Днем прогнозируется южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, ночью ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/c.

Атмосферное давление составит 743–745 мм ртутного столба.

Ранее, 2 февраля, аналитики «Яндекс Погоды» спрогнозировали небольшой снег и похолодание в предстоящие выходные в Москве. Отмечалось, что утром 4 февраля москвичей ожидают небольшие осадки. В воскресенье, 5 февраля, ожидается не менее снежная погода. Среднесуточная температура, при этом, в столице составит –4 градуса, а к вечеру опустится до –5 градусов.

До этого, 24 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям» о предполагаемой погоде в феврале. По ее словам, минимальная температура в столице в феврале будет не ниже –15 градусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023