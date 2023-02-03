Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 февраля

Облачно, небольшой местами умеренный снег и температура воздуха до двух градусов — такая погода ожидает столицу в пятницу, 3 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Жителей столицы предупреждают также о возможном налипании мокрого снега и гололедице. Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от 0 до +2 градусов днем, а ночью — от –4 до –2

Днем прогнозируется южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, ночью ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/c.

Атмосферное давление составит 743–745 мм ртутного столба.

Ранее, 2 февраля, аналитики «Яндекс Погоды» спрогнозировали небольшой снег и похолодание в предстоящие выходные в Москве. Отмечалось, что утром 4 февраля москвичей ожидают небольшие осадки. В воскресенье, 5 февраля, ожидается не менее снежная погода. Среднесуточная температура, при этом, в столице составит –4 градуса, а к вечеру опустится до –5 градусов.

До этого, 24 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям» о предполагаемой погоде в феврале. По ее словам, минимальная температура в столице в феврале будет не ниже –15 градусов.