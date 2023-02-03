Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЦАР при поддержке инструкторов РФ разгромили большую часть банд
Мир
В посольстве РФ высмеяли призыв генсека ОАГ создать трибунал против РФ
Мир
Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Гватемалы
Мир
Премьер-министр Норвегии объявил об увеличении помощи Украине
Мир
В Гонконге заявили о продаже вооружения через черные рынки Украины
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнит учебный пуск ракеты «Циркон»
Мир
Судан и Израиль продвинулись в вопросе нормализации отношений
Мир
Воздушную тревогу объявили в Запорожской области
Мир
Байдена призвали сбить китайский наблюдательный зонд в небе над США
Спорт
В Канаде поддержали позицию о нейтральном статусе для спортсменов из РФ
Экономика
Россияне впервые купили более 50 т золота
Мир
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР

МО показало работу штурмовиков Су-25 в хоне СВО

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023