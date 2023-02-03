Онколог спрогнозировал сохранение 300 тыс. жизней за счет вакцинации от ВПЧ

С 2024 года вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) войдет в России в список обязательных прививок. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нужно привить около 80% девочек в возрасте до 15 лет, чтобы справиться с распространением рака шейки матки, рассказал в интервью «Известиям» директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

«Если мы проведем вакцинацию по рекомендациям ВОЗ, то сохраним в ближайшие десятилетия до 300 тыс. жизней», — отметил он.

Вирус папилломы человека может стать причиной развития рака шейки матки, полового члена, анального канала, пояснил онколог. Вакцинация от ВПЧ — самый эффективный способ предотвратить это.

«По опыту стран, которые уже ввели вакцину от ВПЧ в календарь прививок, мы видим, что рано или поздно заболеваемость этими видами рака пойдет вниз. У нас она пока растет — порядка 17 тыс. случаев в год. Смертность, к счастью, стоит на месте, потому что мы научились лечить рак шейки матки», — добавил Стилиди.

Он подчеркнул, что вакцинация не повлияет на репродуктивную функцию. Доказано, что ВПЧ-вакцинация абсолютно безвредна, уверен главный онколог Минздрава.

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