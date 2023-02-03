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Власти создадут госпрограмму импортозамещения двигателей для судов

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В России могут создать госпрограмму «Развитие двигателестроения» для поддержки импортозамещения в этой сфере за счет федерального бюджета. Проработать такую меру поручил вице-премьер Денис Мантуров Минпромторгу, Минтрансу и ОСК, следует из протокола заседания Морской коллегии при правительстве РФ под председательством чиновника от 21 декабря. С документом ознакомились «Известия». Подготовка должна быть завершена в феврале.

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Согласно документу, российская промышленность столкнулась со сложностями в производстве высокомощных двигателей для крупных судов, поэтому профильным ведомствам необходимо организовать производство их деталей — коленчатых валов, топливной аппаратуры, турбокомпрессоров и других. При этом в качестве поддержки кабмин изучит возможность дополнительных налоговых льгот для отечественных производителей.

«Объединенная судостроительная корпорация поддерживает создание отдельной государственной программы, направленной на развитие двигателестроения в целом и судового дизелестроения в частности. С введением в 2022 году тотальных санкций российское судостроение, прежде всего гражданское, утратило возможность приобретать за рубежом судовые двигатели от ведущих производителей», — заявили в ОСК.

В корпорации добавили, что санкции лишили производителей российских агрегатов возможности использовать зарубежные комплектующие — коленчатые валы, топливную аппаратуру, элементы шатунно-поршневой группы, блоки цилиндров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Моторная масса: власти поддержат выпуск российских двигателей для судов

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