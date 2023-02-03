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В МИД Франции обвинили Россию в «неоколониальной политике» в Африке

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Richard Mazzella
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В министерстве иностранных дел Франции считают, что Россия ведет «неоколониальную политику» в Африке. Такое мнение во французском внешнеполитическом ведомстве высказали в четверг, 2 февраля.

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«Сегодня то, что мы наблюдаем в Африке, ― это ведение неоколониальной политики со стороны России, которая специально ставит под сомнение суверенитет государств, поддерживая развертывание наемников», ― цитирует «РИА Новости» представителя МИД Франции.

Накануне, 1 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву не волнует мнение Парижа насчет связей России со странами Африки.

По мнению Захаровой, Париж всё еще смотрит на африканский континент с точки зрения колониального прошлого и не видит в нем самостоятельную геополитическую единицу.

Россия же, в свою очередь, «всегда видела в африканских странах суверенных и независимых партнеров». И знает, что каждая африканская страна решает самостоятельно, нужно ли ей выстраивать отношения с тем или иным государством мира, подчеркнула дипломат.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Франция всё еще эксплуатирует африканские страны. Он напомнил, что и Буркина-Фасо потребовала от Парижа вывести свои войска с их территории. По мнению президента Турции, и государство Того вскоре примет соответствующее решение, а Франция, в свою очередь, потеряет свою.

Эрдоган отметил, что у президента Франции Эммануэля Макрона нет достаточных компетенций, чтобы возглавлять свою страну.

25 января правительство Буркина-Фасо запросило Францию вывести свои войска из страны в течение месяца.

В декабре газета The Times заявила о начале новой борьбы за Африку. Издание в свете новых настроений сообщило, что Россия завоевывает всё больше доверия на самом быстроразвивающемся континенте в мире. По мнению газеты, борьба за Африку уже проиграна Западом: вместо бывших колониалистов симпатии континента на стороне РФ, Китая, а также Турции и стран Персидского залива.

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