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Эксперт из США оценил визит Блинкена в Китай

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Фото: REUTERS/Ronaldo Schemidt/Pool
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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай 5–6 февраля позволит продвинуть сотрудничество в узких, но крайне важных сферах. Такое мнение «Известиям» высказал эксперт инициативы американо-китайского диалога по глобальным проблемам Джорджтаунского университета Деннис Уайлдер.

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«Например, серьезную озабоченность вызывает продажа в Мексику китайскими фирмами химических веществ-прекурсоров для производства фентанила. В прошлом году 100 тыс. американцев умерли от передозировки наркотиков, многие из которых были вызваны именно фентанилом. И США нуждаются в большей координации и сотрудничестве со стороны китайского правительства, чтобы остановить этот поток», — отметил Уайлдер.

Кроме того, по словам эксперта, областью прогресса могут стать совместные усилия по борьбе с новыми пандемиями, а также решение ряда визовых вопросов.

«Теперь, когда Китай вновь открылся, необходимо упорядочить выдачу виз гражданам США, въезжающим туда, и гражданам КНР, приезжающим в Соединенные Штаты. Также около 50 граждан США оказались в ловушке в Китае из-за запретов китайского правительства на выезд, в основном из-за деловых споров», — добавил Уайлдер.

Самым же сложным и неразрешимым вопросом в американо-китайских отношениях Уайлдер назвал будущее Тайваня. По его словам, существовавший последние полвека статус-кво в Тайваньском проливе разрушается, поскольку обе стороны серьезно готовятся к потенциальному военному конфликту, и Вашингтону и Пекину необходимо найти новое взаимопонимание по этой проблеме.

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